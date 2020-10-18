شرطة بغداد : القبض على عصابة تفتعل حوادث وهمية لابتزاز سائقي السيارات

2020/10/18 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعلنت مديرية شرطة بغداد تمكن أحد المراكز العائدة لها، من القبض على عصابة تفتعل حوادث وهمية لابتزاز سائقي السيارات.



وذكر بيان للمديرية وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد أن مركز شرطة الجعيفر قسم شرطة الصالحية تمكن من القبض على عصابة في شارع حيفا”.



وأضاف البيان أن هذه العصابة “تقوم بابتزاز سواق العجلات وذلك بإلقاء أنفسهم امام […]

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