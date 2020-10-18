2020/10/18 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 3110 إصابات جديدة بفايروس كورونا و3186 حالة شفاء، ووفاة 56 مصاباً بالوباء في عموم العراق.

التدوينة الموقف الوبائي في العراق: تسجيل 3110 إصابات جديدة بفايروس كورونا ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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