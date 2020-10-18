وزارة الصحة تسجل 3110 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3186 حالة

2020/10/18 | 15:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، احصائية جديدة بعدد الاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "سجلت 3110 اصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات الشفاء 3186 حالة".

واضاف البيان، ان "حالات الوفاة المسجلة بلغت 56 حالة".

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