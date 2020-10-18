زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثالث عشر/ 2 - دلور ميقري

2020/10/18 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري آل " شيخي "، فرع من عشيرة جمّو؛ مثلما الأمر مع ذلك الفرع، " عليكي "، المنتمية له زوجته.



صبيح ( ابن عمة جمّو )، ينتمي للفرع الأول من ناحية الأب.



ابنتا عمه، لم تكونا سوى الشقيقتين، بدرو وفاطي.



عندما كان عازباً، توقع الأقاربُ أن يتقدم لخطبة الكبيرة فيهما.



لكن قلبه مال آنذاك إلى رابعة، ابنة خاله، التي تكبره بنحو خمسة أعوام ومتفتحة عن جمال رائع.



وكانت هيَ تعتبرُ ميله لها بمثابة دعابة سمجة، فلا تطيق سما ......





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