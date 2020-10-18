لهذا أكره تغطية وجه المرأة! - محمد عبد المجيد

2020/10/18 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد الأحمق هو الذي يُصدٌق أنَّ خالقَ الكون العظيم، والمجرات، وبلايين النجوم والكواكب، وبلايين البلايين من الكائنات الحيّة؛ وبعد عدة ملايين من السنوات جاء الإنسان في صورته الحديثة، سواء خُلـِقَ رجلاً وامرأة كما تقول كل الكتب السماوية أو عن طريق التطور الطبيعي البطيء من كائنات بدائية إلى الصورة التي نحن عليها الآن، وهذا ليس موضوعَنا!هذا الأحمق يعتقد أن خالق الكون العظيم انتظر نضوج الإنسان، وتحضّره، ......





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