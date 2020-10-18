2020/10/18 | 15:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: تستعد 531 شركة ومؤسسة لاستقبال معتمري الخارج خلال المرحلة الثالثة للعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وذلك حسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.وأوضح عضو اللجنة الوطنية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (531 شركة تستعد لاستقبال معتمري الخارج بالمرحلة الثالثة لعودة العمرة مطلع نوفمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (531 شركة تستعد لاستقبال معتمري الخارج بالمرحلة الثالثة لعودة العمرة مطلع نوفمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).