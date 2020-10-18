خبير اقتصادي ينشر معلومات ’دقيقة’ عن رواتب أعضاء مجلس النواب

2020/10/18 | 15:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشر الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، الاحد، تفاصيل وصفها بـ"الدقيقة" تخص أعضاء مجلس النواب العراقي.



وقال المرسومي في إيضاح تابعه "ناس"، (18 تشرين الأول 2020)، إن "تفاصيل رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي كالتالي: الراتب الاسمي (4) ملايين دينار، مخصصات منصب (2) مليون دينار، مخصصات سكن (3) مليون دينار".

وبين، "مخصصات شهادة: دكتوراه 100% من الراتب الاسمي، ماجستير 75% من الراتب الاسمي، بكالوريوس 45% من الراتب الاسمي، معهد 35% من الراتب الاسمي، وإعدادية 25% من الراتب الاسمي".

وأضاف، "وهذا يعني أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية تتراوح ما بين (10 – 13) مليون دينار، وأن البرلماني الحاصل على شهادة الإعدادية يتقاضى راتبا شهريا مقداره 10 ملايين دينار وهو يعادل تقريبا رواتب 20 موظفاً يحمل شهادة البكالوريوس".

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