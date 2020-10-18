سامسونج تسخر من إزالة آبل لشاحن آيفون

2020/10/18 | 15:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

لجأت شركة سامسونج إلى منصات التواصل الاجتماعي للسخرية من شركة آبل بشأن قرارها الأخير بإزالة الشواحن من علب هواتف آيفون 12.

وأعلنت آبل عن هذه الخطوة في حدثها الرئيسي في 13 أكتوبر، مما يجعلها جزءًا من مبادرة الشركة البيئية.

وبالإضافة إلى وحدات (iPhone 12) و (iPhone 12 Pro)، فإن شحنات طرز آيفون الأخرى التي تبيعها آبل حاليًا ستفتقر أيضًا إلى الشاحن.

وقد يكون البعض مُحبطًا بسبب إزالة آبل للشاحن، لكن معظم الناس لديهم الكثير من الشواحن من منظور الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

كما أن هناك فوائد بيئية كبرى من منظورها تعادل إزالة 450000 سيارة من الطريق كل عام عن طريق إجراء هذا التغيير (2 مليون طن متري من الكربون).

وظهر في العام الماضي أن سامسونج قد وضعت حدًا لنهجها التسويقي المتمثل في الاستهزاء بشركة آبل بسبب الاختلافات بين هواتف آيفون وجالاكسي الذكية.

ويبدو أن ذلك لم يدم ذلك طويلًا، حيث سخرت سامسونج – كما فعلت مرات عديدة في الماضي – من قرار آبل الجديد من خلال تدوينة عبر منصة فيسبوك.

وتعلن التدوينة المتضمنة صورة لشاحن جالاكسي (Galaxy) أن ملحق الشحن البسيط يأتي مع جهاز جالاكسي.

وجاء في التدوينة: يمنحك جهاز جالاكسي ما تبحث عنه كالشاحن والكاميرا والبطارية والأداء والذاكرة وكذلك الشاشة العاملة بتردد 120 هرتز عبر الهاتف الذكي.

وتتمتع سامسونج بتاريخ طويل من السخرية من آبل بسبب التحركات التي تقلدها في النهاية.

وسخرت الشركة المصنعة لهواتف جالاكسي من قرار شركة آبل بإزالة منفذ سماعة الرأس، قبل أن تسير على خطاها، وتزيل الإعلانات الساخرة.

كما كانت بعض الإعلانات الهجومية البارزة من سامسونج تتعلق بالنتوء الذي صممته آبل لهاتف (iPhone X).

وهناك بعض الشائعات التي تفيد بأن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لإزالة الشواحن من بعض أجهزة جالاكسي بدءًا من عام 2021، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن موقع الأخبار الكوري (ETNews) في وقت سابق من شهر يوليو.

ويقول التقرير: إن الشركة تدرس إزالة الشاحن لأن العديد من الأشخاص لديهم شواحن وللمساعدة في تقليل التكاليف.



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