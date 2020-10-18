بريطانيا تدين أحداث اقتحام مقر الديمقراطي الكردستاني

2020/10/18 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت المملكة المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي تعرض له مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.

السفارة البريطانية في بغداد نشرت بيانا على موقعها، أكدت فيه أن معالجة الاختلاف السياسي يجب ان تكون من خلال الحوار وليس العنف، وان ذلك عنصر أساسي لديمقراطية فاعلة، مبينة ان المملكة المتحدة ترحب بالخطوات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

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