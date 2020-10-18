برهم صالح يشدد على ضرورة توفير الأمن وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

2020/10/18 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة توفير الأمن للمواطنين وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

وأكد برهم صالح خلال لقائه سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي والوفد المرافق له، أهمية التكاتف بين القوى السياسية الوطنية من أجل تعزيز الجهود في سبيل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن لهم، وتعزيز سلطة الدولة في فرض القانون، ومنع محاولات العابثين بأمن البلد من زعزعة الاستقرار.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، بدءاً من قانون انتخابي عادل ومنصف، والسعي لمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، لتعكس التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات.

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