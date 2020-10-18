السفارة الألمانية: الكاظمي يلتقي ميركل يوم الثلاثاء المقبل

2020/10/18 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت السفارة الالمانية في بغداد عن لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل يوم الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من تشرين الأول وذلك في العاصمة برلين.

وقالت السفارة في بيان إن ميركل ستستقبل الكاظمي، على الرغم من تحديات وضع كورونا الصعب في ألمانيا لأهمية مثل هذه الاجتماعات..



مشيرة الى ان الاجتماع المزمع عقده في الساعة العاشرة والنصف بتوقيت برلين سيتناول العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي، ومكافحة وباء كورونا، والحرب ضد داعش الارهابي وكذلك المواضيع الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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