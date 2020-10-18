المركزي سوف نشارك بزيارة الكاظمي الى اوروبا لرفع اسم العراق من المخاطر العالية

2020/10/18 | 15:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

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كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، عن مشاركة محافظه ضمن الوفد الذي يترأسه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لزيارة عدة دول أوروبية.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبنك المركزي وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد أن محافظ البنك مصطفى غالب مخيف سيشارك “رفقة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم الأحد في زيارة إلى كل […]

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