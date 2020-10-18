الشابندر: جريمة الفرحاتية مجزرة يندى لها الجبين وتعيد للذاكرة جرائم داعش

2020/10/18 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد السياسي والنائب السبق عزت الشابندر، بجريمة قتل عدد من الأشخاص بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

ووصف الشابندر في تغريدة على تويتر، جريمة قرية الفرحاتية بأنها مجزرة يندى لها الجبين، وتعيد الى الذاكرة جرائم داعش، وان فيها إساءة بالغة لدماء الشهداء، مؤكدا ان أية جهة لا يمكنها تبرير الجريمة او التستر على مرتكبيها تحت أي غطاء.

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