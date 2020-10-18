البارزاني: على الحكومة والأطراف السياسية والجهات المعنية التعاون للحد من الجرائم

2020/10/18 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، عن ادانته الشديدة لحادث قتل واختطاف عدد من الاشخاص في قرية الفرحاتية بقضاء بلد.

وقدم البارزاني عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، التعازي والمواساة لذوي ضحايا الجريمة، مؤكدا ان على الحكومة والجهات المعنية والاطراف السياسية، وفي إطار تحقيق الاستقرار وحماية ارواح المواطنين التعاون فيما بينها للحد من تلك الجرائم.

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