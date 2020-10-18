الخالدي يستبعد إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد

2020/10/18 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت كتلة بيارق الخير النيابية، إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد لها.

رئيس الكتلة محمد الخالدي أكد في تصريح، ان هناك نوع من الاتفاق بين الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات، بعد ان وصلت الى قناعة مفادها ان إجراءها ممكن في تشرين الأول من العام المقبل او بالعام ألفين واثنين وعشرين، مضيفا ان العملية الانتخابية تواجه ثلاث معرقلات وهي، المشكلات السياسية، والعوائق الفنية المتعلقة بمفوضية الانتخابات، إضافة الى عدم اكتمال عدد أعضاء المحكمة الاتحادية.

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