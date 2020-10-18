المالكي يدعو الى عدم اشعال الفتنة بالتصريحات والافعال الاستفزازية

2020/10/18 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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دعا امين عام حركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي الى عدم اشعال نار الفتنة عبر التصريحات الإعلامية، والافعال الاستفزازية.



وقال المالكي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر “‏‏لا تشعلوا نار الفتنة بتصريحاتكم ، ولا تصبوا عليها زيت الاعلام المزيف” .



وأضاف “اوقفوا الأفعال الاستفزازية واخلعوا عنها لباس القومية والطائفية،ولا تخلطوا الأوراق على […]

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