تسجيل 252 وفاة جديدة بكورونا في إيران

2020/10/18 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد تسجيل 252 وفاة و3890 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 530 ألفاً.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 30 ألفاً و375 حالة.

وأضافت أن 30 محافظة إيرانية، من إجمالي 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني التحذير الشديد.

ولفتت إلى أن 4744 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 427 ألفاً، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

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