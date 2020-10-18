كربلاء.. انتاج 11 مليون بيضة خلال الشهر المنصرم

2020/10/18 | 16:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..اعلنت مديرية زراعة كربلاء، الاحد، انتاج 11 مليون بيضة خلال الشهر الماضي.وقال معاون المدير مجيد الخزعلي لـ /المعلومة/ إن “كربلاء ومن خلال 14 مشروع حقل مختص بانتاج البيض تمكنت من انتاج 11 مليون بيضة خلال الفترة من 15 ايلول الماضي الى 15 تشرين الاول الجاري، لسد حاجة السوق المحلية”.واضاف الخزعلي ان […]

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