الاقليم يسجل 797 اصابة جديدة و32 وفاة بفايروس كورونا

2020/10/18 | 16:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن تسجيل 797 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، ووفاة 32 مصابا بالفايروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 235 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

يتبع............‌

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