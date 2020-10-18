الكاظمي إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة أنجيلا ميركل يوم الثلاثاء

2020/10/18 | 16:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- كشفت السفارة الالمانية في بغداد عن زيارة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشارة أنجيلا ميركل.



وقال بيان للسفارة وتلقته (المستقلة) فأن اللقاء يأتي على الرغم من تحديات وضع كورونا الصعب في برلين، إلا أن مثل هذه الاجتماعات الهامة ممكنة أيضًا مع اتباع سياسة وقاية جيدة.



وأضاف أن اللقاء سيكون […]

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