2020/10/18 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي لـ"المستهترين": اتقوا الحليم إذا غضب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/18 | 16:12.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لـ"المستهترين": اتقوا الحليم إذا غضب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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