رئاسة البرلمان تتجاهل قانون الانتخابات وتناقش الصراع الاذربيجاني الأرميني في “قرة باغ”

2020/10/18 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

ناقش النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاحد، الأوضاع الملتهبة بين أرمينيا وأذربيجان مع القائم بأعمال سفارة اذربيجان ببغداد، في حين تم تعطيل جلسات المجلس الى أشار اخر.

وقال الكعبي، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش استقباله القائم بأعمال السفارة الأذربيجانية في بغداد نصير ممتوف إن “موقف العراق من الصراع في اقليم قرة باغ ” ثابت ” فهو مع كل القرارات الشرعية الأممية التي تدعو لفض الحروب والنزاعات، ونشر السلام بين الشعوب، تحت مظلة الامم المتحدة ومجلس الامن الدوليين”.

ولفت الى “اهمية احترام هذه القرارات لإنهاء الأزمة بين البلدين”، مشيدا في الوقت ذاته “بقرار وقف اطلاق النار مع ارمينيا لدواع انسانية والذي بدأ صباح اليوم لكي يتم اجلاء السكان من مناطق النزاع”.



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