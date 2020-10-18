بحيرة حمرين تفقد 40% من خزينها المائي

2020/10/18 | 16:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن فقدان بحيرة حمرين 40% من خزينها المائي.

وقال مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي لـ /المعلومة/، إن “بحيرة حمرين والتي تعتبر الخزين الاستراتيجي فقدت 40% من خزينها خلال الاشهر الماضية بسبب تامين الحصص المائية لمحطات الاسالة وسقي الاراضي والبساتين الزراعية في نحو 70% من مناطق ديالى”.

واضاف، ان “مواسم الامطار تتابين في معدلاتها والحفاظ على ديمومة الخزين المائي في حمرين اولوية مطلقة لانها الخزين الاهم والاكبر في ديالى”، مؤكدا “ضرورة ترشيد الاستهلاك واعتماد اطر غير تقليدية في سقي المحاصيل والاراضي الزراعية لتفادي هدر مياه نحن في امس الحاجة لها خاصة مع تكرار حالات الاحتساب المناخي وقلة هطول الامطار وتدفق السيول في مواسم الشتاء”.

وتعد حمرين اهم خزين مائي في ديالى وهي تستوعب اكثر من مليارين و400 مليوم م/3 من المياه في طاقتها التصميمية.



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