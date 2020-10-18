2020/10/18 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النائبة عن محافظة ميسان دلال الغراوي، اليوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط لزيارة المحافظة وتلبية مطالبها الجماهيرية ، مشيرة الى ان الحالة التي يعيشها ابناء المحافظة ومتظاهريها بسبب التسويف والمماطلة الحكومية هي حالة صعبة وربما تخرج الامور عن السيطرة بحال استمرار تلك المماطلة الحكومية.

وقالت الغراوي في مؤتمر صحفي تابعته “تقدم”، ان “محافظة ميسان عانت كثيرا رغم حجم التضحيات التي قدمها ابناءها وكانت وما زالت عصب الاقتصاد وتوفر النسبة الثانية في حجم الصادرات النفطية بعموم المحافظات، لكن ابناءها ما زالوا ضمن رؤية السياسيين مواطنين من الدرجة الثانية ولا يتم الاستماع لمطالبهم وكل ما نراه ونسمعه من وعود تذهب ادراج الريح دون تطبيق، واخرها ما وعد به رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من توفير 250 درجة وظيفية لابناءها ورغم تواضع العدد فان الكاظمي حتى اللحظة لم ينفذ ما وعد به، في وقت ان محافظتي الناصرية والبصرة منحت كل منهما اكثر من 1200 درجة وتم تفعيل ما تم الوعد به مع ملاحظة اننا غير معترضين على انصاف تلك المحافظتين العزيزتين علينا لقناعتنا الكاملة بان ما يستحقانه اكثر واكبر نظرا لحجم التضحيات والمعاناة التي يعيشها ابناءها، لكننا نريد المساواة والانصاف في التعامل مع جميع العراقيين بحسب ما جاء في الدستور.”

واضافت الغراوي، ان “ما نأسف له ان الحكومة بدل تلبية تلك المطالب المشروعة لابناء محافظة ميسان فانها عمدت الى التعامل بعنف وقسوة مع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة”، داعية الحكومة وجميع المسؤولين فيها وخصوصا رئيس الحكومة ووزير النفط الى “المجئ الى المحافظة في اقرب فرصة ممكنة والاستماع الى المطالب الجماهيرية وتلبيتها ضمن سقوف زمنية قريبة وخصوصا مطالب المعتصمين من شريحة المهندسين، لان الحالة التي يعيشها ابناء المحافظة ومتظاهريها بسبب التسويف والمماطلة الحكومية هي حالة صعبة وربما تخرج الامور عن السيطرة بحال استمرار تلك المماطلة الحكومية وسيكون لنا موقف اكثر حزما داخل قبة البرلمان بحال عدم الاستماع الى هذه المطالب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة محذرة الكاظمي: الحالة التي تعيشها ميسان صعبة وربما تخرج الامور عن السيطرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة محذرة الكاظمي: الحالة التي تعيشها ميسان صعبة وربما تخرج الامور عن السيطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).