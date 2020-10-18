الكاظمي يوقع الأمر الديواني الخاص بتشكيل فريق تقصي ’أحداث تشرين’

2020/10/18 | 16:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، الأحد، أن الأخير وقّع الأمير الديواني الخاص بتشكيل فريق تحقيقي بشأن أحداث تشرين. وقال ملال طلال في تدوينة عبر تويتر، وتابعها "ناس" (18 تشرين الأول 2020) إن "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي⁩ وقّع اليوم الأمر الديواني الخاص بتشكيل فريق تقصي الحقائق في أحداث تشرين وما رافقها من سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".

وأضاف أن " (‏٥) قضاة من رموز القضاء العراقي المشهود لهم بالكفاءة والعدالة، مدعومين بفريق من المحققين، لترسيخ قيم العدالة".

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