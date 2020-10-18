تشريح الجهاز المناعي الفكري لبني البشر - مصعب قاسم عزاوي

2020/10/18 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: ما هي الطريقة الأكثر نجاعة في تقوية الجهاز المناعي الفكر للمواطن العربي بحيث يتمكن من تفكيك أدوات الدعاية السوداء، وإبطال مفاعيلها من قبيل استقالة العقل الفردي والجمعي التي أشرت إليها؟مصعب قاسم عزاوي: من الصعب دائماً تقديم نصيحة شاملة جامعة مانعة، فالواقع اليومي المعاش يختلف حسب كل حالة فردية وشروطها الذاتية وال ......





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