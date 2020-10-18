فلسفة القديس وفلسفة إبليس - منسى موريس

2020/10/18 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منسى_موريس العقل الإنسانى بطبيعته يتحرك وفق مُصطلحات ومفاهيم وعلى أساس هذه المُصطلحات ينتج لنا السلوك البشرى فالواقع هو في الأصل مفهوم في الذهن والخدعة الكبرى التي يقع فيها العقل دون أن يشعر في أحيان كثيرة هي عدم تحليله للمُصطلحات والمفاهيم التي يسير وفقها حتى ولو أنتجت واقعاً سلبياً لأن العقل في هذه اللحظة إبتلع المفهوم وإبتلاع المفاهيم وهضمها قبل تذوقها يُسبب عمى في الذهن وغياب ملكة التمييز ، وفلسفة إبليس ......





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