الخطر الفاشيّ الشديد و تخطّى - اليساريّة - الصبيانيّة و التحرّك من أجل مصالح الإنسانيّة – مسائل أساسيّة و تحدّيات وجود - شادي الشماوي

2020/10/18 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكان 10 أكتوبر 2020 ، جريدة " الثورة " عدد 669 ، 12 أكتوبر 2020https://revcom.us/a/668/bob-avakian_the-acute-fascist-danger-acting-in-the-interests-of-humanity-en.htmlهل يمثّل السياسيّون البرجوازيّون مهما كانوا ، سواء من الحزب الديمق ......





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