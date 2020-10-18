الديمقراطي الكردستاني: جريمة الفرحاتية اكبر دليل على انفلات السلاح

2020/10/18 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، اليوم الاحد، ان العملية الارهابية التي طالت عددا من المدنيين في قرية الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين على أيدي احدى المجموعات الإرهابية هي اكبر دليل على انفلات السلاح واستخدامه ضد المدنيين العزل.

وقالت الكتلة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “ندين بشدة ونستنكر العملية الارهابية التي طالت عددا من المدنيين في قرية الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين على أيدي احدى المجموعات الإرهابية”، مبينة اننا “ندعو الحكومة الاتحادية واللجنة التي شكلتها في التحقيق بهذه الجريمة الى اعلان نتائجها باسرع وقت والكشف عن اسماء الجناة ومن يقف وراءهم ودوافع هذه الجريمة”.

واضافت، أن “مثل هكذا جرائم يندى لها الجبين لهو اكبر دليل على انفلات السلاح واستخدامه ضد المدنيين العزل “، مطالبة جميع القوى السياسية والأطراف “بيان مواقفهم من هكذا اعمال ما يسىء للعراق والتعايش السلمي وندعوهم كافة للوقوف مع جهود الحكومة ودعمها في القضاء على المجاميع المنفلتة وحصر السلاح بيد الدولة وانهاء وجود هذه المجاميع التي تهدد وحدة الصف الوطني“.

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