المركزي يكشف عن مساع لحذف العراق من قائمة ''المخاطر العالية'' الاوروبية

2020/10/18 | 16:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان را تي

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، الأحد، أنه سيناقش خلال مرافقته رئيس الوزراء في زيارته إلى كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي ذات المخاطر العالية.

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم (18 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "محافظ البنك شارك برفقة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء في زيارة إلى كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة".

واضاف، أن "مخيف سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر أربعة ايام بالجهات النظيرة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة لاسيما رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي ذات المخاطر العالية فضلا عن التباحث في تطوير العلاقات المصرفية والاستثمار المالي بين العراق وهذه الدول، لما تشكله من ثقل اقتصادي في أوروبا والعالم".

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