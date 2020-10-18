واشطن تدين جريمة الفرحاتية

2020/10/18 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت الولايات المتحدة الامريكية يوم الاحد، الجريمة البشعة التي وقعت في قرية الفرحاتية، مؤكدة ان السلطات عليها تقديم الجناة الى العدالة.

وذكرت السفارة الامريكية في بغداد خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان الولايات المتحدة تدين، جريمة القتل البشعة التي وقعت أمس وراح ضحيتها مدنيون عراقيون في قريةِ الفرحاتية بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.



دعواتنا لعوائل الضحايا.

واضاف البيان: انه "ينبغي على السلطات العراقية أن تُعجّل في تقديمِ الجناة إلى العدالة، ونأمل أن تكون زيارة رئيس الوزراء السيد الكاظمي إلى الفرحاتية اليوم خطوة مهمة لوضعِ كافة المجاميع المسلحة تحت سيطرة الدولة بشكلٍ نهائي، وهي الطريقة الوحيدة لوقف المزيد من إراقة الدماء".

PUKmedia متابعة‌

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