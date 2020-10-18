تفكيك عبوة لاصقة بسيارة مدنية في خانقين

2020/10/18 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت قوة امنية عبوة لاصقة بسيارة مدنية بمنطقة اورانوس في قضاء خانقين دون اي خسائر تذكر

واوضح مصدر امني لـ PUKmedia: ان قوة خاصة تمكنت، السبت، من تفكيك عبوة لاصقة بسيارة مدنية بمنطقة اورانوس في قضاء خانقين.

واضاف: ان العجلة تم نقلها اولا الى منطقة خالية من السكان ثم فككت قوة معالجة المتفجرات العبوة دون وقع اي خسائر تذكر.

PUKmedia خاص‌

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