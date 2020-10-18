الكاظمي يغادر إلى باريس لبدء جولته الاوربية

2020/10/18 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادغادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي العاصمة بغداد، متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا.

ووفقا لبيان حكومي، سيجري الكاظمي، عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية.

من جانب اخر، اعلن البنك المركزي العراقي، ان محافظه مصطفى غالب مخيف سيرافق الوفد الحكومي الرفيع والذي يترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وقال البنك في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، "يُشارك محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف برفقة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم الأحد في زيارة إلى كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة".

واوضح البيان، "سيلتقي المحافظ خلال الزيارة التي تستمر أربعة ايام بالجهات النظيرة لمناقشة عددا من القضايا المشتركة لاسيما رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوربي ذات المخاطر العالية فضلا عن التباحث في تطوير العلاقات المصرفية والاستثمار المالي بين العراق وهذه الدول لما تشكله من ثقل اقتصادي في أوربا والعالم".

من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الكاظمي سيبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قطار بغداد المعلق، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن يقوم وزير النقل بتوقيع العقد مع شركة الستوم الفرنسية في باريس.





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