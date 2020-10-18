الكاظمي يغادر بغداد متوجهاً الى باريس

2020/10/18 | 16:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، العاصمة بغداد، متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس، في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضاً بريطانيا وألمانيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي غادر عصر اليوم الأحد العاصمة بغداد، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا"، لافتا إلى أنه "يرافق الكاظمي، في جولته الأوربية، وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة".

وأضاف، أن "الكاظمي سيجري لقاءات عدة مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

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