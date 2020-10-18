2020/10/18 | 16:45 - المصدر: عين العراق

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بينها 479 رصد وبائي..



صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات لـ 673 المسجلة اليوم بكورونا

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 673 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 479 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 673 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

- 479 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

• قطاع الصدر 47 حالة •

قطاع الرصافة 39 حالة

• قطاع النهروان 30 حالة

قطاع بغداد الجديدة 76 حالة

قطاع البلديات الاول 40 حالة •

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قطاع الشعب 72 حالة

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قطاع الاستقلال 32 حالة .

قطاع البلديات الثاني 47 .

قطاع المدائن 22 حالة

• قطاع الاعظمية 74 حالة

- 194 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 58 حالة محلة , 534 , 565 , 562, 552 , قطاعات 34, 513, 540, , 521 .



565 .



قطاع 49 .



المهدية , الجوادر , الكيارة .



الحبيبية , جميلة , حي طارق , قطاع 46

• الاعظمية 13 حالات محلة 323, 314, 316

331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 8 حالات محلة 317, 337

البلديات 8 حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 9 حالات محلة 505, 503, •

الامين 5 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 8 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 8 حالات محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 8 حالات محلة 903, 905, •

حي تونس 5 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 6 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •

.



حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

• الحسينية 6 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

زيونة 3 حالات , 716 , 710

المدائن 10 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة

• حي الخضراء حالة واحدة

• المشتل حالة واحدة قرب المعسكر

• الفحامة حالة واحدة

• الكرخ الدورة حالة واحدة ,

• الكرخ الحرية 3 حالات , 418 , 428

• حي النصر حالة واحدة , 773

• حي السلام حالة واحدة , 408

• البنوك 3 حالات , 319 , 335 , 321

• المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

• الكفاح حالة واحدة , 125

الجادرية ثلاثة حالات .•

• الغديرحالة واحدة محلة 904

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 55148 توفي منهم 1317 للاسف فيما اكتسب الشفاء 49234 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4597".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس",

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