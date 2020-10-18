وزير المالية العراقي: ورقة الإصلاح تدعم القطاع الخاص لتحسين الدخل وتقليل البطالة

2020/10/18 | 16:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم الأحد، إن ورقة الإصلاح حددت بجرأة عالية أهم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار، والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب للنهوض به بسرعة، دعما لتحسين الدخل وخلق فرص عمل …

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