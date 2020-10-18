"الإرهاب الإسلامي".. جدل بشأن كلام ماكرون الذي أثار غضب شيخ الأزهر

2020/10/18 | 16:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حادث قطع رأس مدرس في أحد شوارع باريس، بأنه "إرهاب إسلامي"، ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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