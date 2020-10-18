الكاظمي يغادر إلى باريس في مستهل ’الجولة الأوروبية’

2020/10/18 | 16:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مستهل جولته الأوروبية المقررة. وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الأول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، غادر، عصر اليوم ، العاصمة بغداد، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا والمانيا".

وأضاف البيان أنه "يرافق الكاظمي، في جولته الأوربية، وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة".

واشار إلى أن "الكاظمي سيجري عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

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