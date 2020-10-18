العمل تفتح باب التقديم على القروض في بغداد والمحافظات بهذا الموعد

2020/10/18 | 16:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يعلن فتح باب التقديم على القروض في بغداد والمحافظات ابتداءً من يوم غد الاثنين

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