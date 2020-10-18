ضمن المنحة الكويتية.. صندوق اعادة الاعمار يبحث امكانية اتساع رقعة المشاريع الصحية

2020/10/18 | 16:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد هاشم العاني مع السفير العراقي بالكويت منهل الصافي إلمنحة الكويتية وامكانية اتساع رقعة اختيار المشاريع الصحية.

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