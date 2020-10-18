- يقظة - السير أثناء النوم و كابوس ترامب / بانس - شادي الشماوي

2020/10/18 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب افاكيان ، 7 أكتوبر 2020، جريدة " الثورة " عدد 669 ؛ 12 أكتوبر 2020https://revcom.us/a/668/bob-avakian-walking-wokeness-and-the-trump-pence-nightmare-en.html" لئن ترسّخت الفاشيّة بشكل تام في أقوى بلد في العالم ، يمكن أن تكون النتيجة كارثة قد لا يمكن ......





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