2020/10/18 | 16:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاحد، القاء القبض على متهم هارب محكوم بالحبس مدى الحياة وفق المادة (٤٠٦) قتل العمد في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تلقي القبض على هارب محكوم مدى الحياة في بغداد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تلقي القبض على هارب محكوم مدى الحياة في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).