الكاظمي يغادر بغداد متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس

2020/10/18 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عصر اليوم الأحد، العاصمة بغداد، متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا والمانيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، غادر عصر اليوم الأحد، العاصمة بغداد، متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا والمانيا”، مبينا انه “يرافق الكاظمي، في جولته الأوربية، وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة”.

واضاف البيان، ان “الكاظمي سيجري عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

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