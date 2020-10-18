نساء ولاية اوهايو: اطفالنا نضجوا خلال اربع سنوات اكثر من ترامب

2020/10/18 | 17:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ، الاحد ، ان الرئيس الامريكية دونالد ترامب ناشد نساء الضواحي في ولاية اوهايو لاعادة انتخابه في تجمع انتخابي ، لكن تلك المناشدة جاءت متأخرة بالنسبة للكثيرات على الرغم من ميولهن الجمهورية .

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن احد النساء الجمهوريات اللواتي صوتن لترامب عام 2016 قولها إن ” اطفالنا نضجوا عقليا خلال اربع سنوات اكثر من ترامب نفسه ولذلك ساصوت لصالح بايدن “.

واضاف أن “العديد من النساء بما فيهن عدد من مشاهير المؤيدين لترامب في دورته الاولى عام 2016 اعربن عن اسفهن وحزنهم لانتخابه فيما قالت كيت رابينوفيتش إنها تشعر حقا بالذنب لانتخابها ترامب “، مبينة أن ” السنوات الاربع الماضية اظهرت بالفعل ما يمكن ان يحصل في ظل حكم الرئيس الامريكي الحالي “.

وتابع أن ” الكثير من النساء المحافظات و الداعمات للحزب الجمهوري قد اشرن الى ان كلمات الرئيس وافعاله اجبرتهن على اعادة النظر في هويتهن السياسية ، والاهم هو اعادة النظر باحساسهن بالاخلاق والقيم التي يأملن في نقلها لأطفالهن”.

وبين أن ” العديد من النساء قد اندفعن بعيدا عن تأييد الحزب الجمهوري بسبب تصرفات ترامب ، وهي نفس المشكلة التي واجهها الحزب منذ ان ربط مصيره بالرئيس الامريكي الحالي حيث اظهرت احصائيات معهد غالوب تراجعا كبيرا في شعبية الحزب الجمهوري”.



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