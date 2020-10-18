سفارة واشنطن تعلق على جريمة قتل بشعة في محافظة صلاح الدين

2020/10/18 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت السفارة الأميركية لدى العراق،

الأحد، جريمة القتل البشعة في محافظة

صلاح الدين، وطالبت الحكومة العراقية

بتقديم الجناة للمحاكمة.

وجاء في نص بيان السفير الأميركي لدى

العراق ماثيو تولر: " تُدينُ الو

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