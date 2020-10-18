الكاظمي في باريس

2020/10/18 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي، اليوم الاحد، العاصمة بغداد،

متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس،

وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل

أيضا بريطانيا والمانيا.

ويرافق الكاظمي، في جولته ال

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