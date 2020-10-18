كربلاء تغلق 3 اماكن لحجر مصابي كورونا بعد انخفاض اعداد الاصابات

2020/10/18 | 17:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الاحد، اغلاق ثلاثة من اماكن الحجر الصحي لمصابي كورونا بعد انخفاض اعداد الاصابات.

وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لـ /المعلومة/ إن “مدينة سيد الاوصياء للزائرين، ومركز الشفاء الطبي، وردهة الحياة الاولى في مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية، تخلو الان من المصابين بفيروس كورونا واغلقت لعدم وجود حالات اصابة لحجرها فيها”.

واضاف السلامي ان “مستشفى الشهيد ابو مهدي المهندس يتواجد فيها اعداد قليلة من المصابين بالفيروس، ولم تعد كالسابق تستقبل العشرات يوميا بعد انخفاض اعداد الاصابات”.

واشار الى ان “نسبة الشفاء العام من فيروس كورونا في المحافظة ارتفعت الى 83 بالمئة”.



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