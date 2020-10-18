ناسا تمنح نوكيا تمويلاً بقيمة 14.1 مليون دولار لـ “إطلاق 4G” على القمر الصناعي

2020/10/18 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تمكنت Nokia من الحصول على تعاون مشترك بينها وبين وكالة ناسا للفضاء، بتمويل وصل إلى 14.1 مليون دولار لضمان قدرة رواد الفضاء على نشر تجربتهم على حساب Instagram الخاص بهم إذا رغبوا في ذلك.

وبحسب موقع xda-developers ستحصل شركة الاتصالات الفنلندية على تمويل بقيمة 14.1 مليون دولار من وكالة الفضاء الأمريكية لبناء شبكة هاتف محمول من الجيل الرابع على سطح القمر.

ويأتي هذا الإعلان جزءاً من مجموعة من العقود بقيمة 370 مليون دولار تم إصدارها في وقت سابق، حيث تندفع ناسا نحو العودة إلى القمر في عام 2024، مع توقع أن يضم الطاقم الأول لمهمات Artemis امرأة واحدة على الأقل.

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