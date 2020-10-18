صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 673 المسجلة اليوم بكورونا

2020/10/18 | 17:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 673 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 479 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 673 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 479 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الصدر 47 حالة •

قطاع الرصافة 39 حالة

قطاع النهروان 30 حالة

قطاع بغداد الجديدة 76 حالة

قطاع البلديات الاول 40 حالة •

. قطاع الشعب 72 حالة

.



قطاع الاستقلال 32 حالة .





قطاع البلديات الثاني 47 .





قطاع المدائن 22 حالة

قطاع الاعظمية 74 حالة

– 194 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 58 حالة محلة , 534 , 565 , 562, 552 , قطاعات 34, 513, 540, , 521 .



565 .



قطاع 49 . المهدية , الجوادر , الكيارة .



الحبيبية , جميلة , حي طارق , قطاع 46

الاعظمية 13 حالات محلة 323, 314, 316

331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 8 حالات محلة 317, 337

البلديات 8 حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 9 حالات محلة 505, 503, •

الامين 5 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 8 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 8 حالات محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 8 حالات محلة 903, 905, •

حي تونس 5 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 6 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , , •

. حي الزهراء 3 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

الحسينية 6 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

زيونة 3 حالات , 716 , 710

المدائن 10 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة

حي الخضراء حالة واحدة

المشتل حالة واحدة قرب المعسكر

الفحامة حالة واحدة

الكرخ الدورة حالة واحدة ,

الكرخ الحرية 3 حالات , 418 , 428

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

البنوك 3 حالات , 319 , 335 , 321

المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

الكفاح حالة واحدة , 125

الجادرية ثلاثة حالات .•

الغديرحالة واحدة محلة 904

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 55148 توفي منهم 1317 للاسف فيما اكتسب الشفاء 49234 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4597”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 673 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 673 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).