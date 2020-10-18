2020/10/18 | 17:16 - المصدر: عين العراق

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لجنة حقوق الإنسان تدين "مجزرة الفرحاتية" وتعدها جريمة ضد الإنسانية

تدين لجنة حقوق الانسان النيابية المجزرة التي وقعت في الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين وتعتبرها جريمة بشعة ضد الإنسانية ارتكبها الاجرام المتخفي بين الشعب.

وتنوه اللجنة الى ان حكمة ورزانة عقلية الفرد العراقي اليوم اكبر مما كانت موجودة ايام الطائفية المقيتة، والتي يحاول البعض من تكرار سيناريوهات الفتنة بناء على مصالح طائفية ضيقة لا تؤدي بالبلد الى الاستقرار.

ان لجنة حقوق الانسان واذ تتابع المجزرة من كل جوانبها، تأمل من الحكومة بالكشف عن مرتكبي المجزرة واحالتهم للقضاء بأسرع وقت ممكن.

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